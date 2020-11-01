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«الموارد البشرية» تعلن انتقال نظام «حماية الأجور» إلى منصة «مُدد»

Time منذ ساعة
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«الموارد البشرية» تعلن انتقال نظام «حماية الأجور» إلى منصة «مُدد»

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الإصدار الثاني من برنامج "حماية الأجور" عبر منصة "مدد" حيث يمثل البرنامج بهيئته الجديدة تطورا نوعيا يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل بما يحقق أهداف ومتطلبات هذا البرنامج في حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاما.

ووجهت الوزارة كافة المنشآت الملزمة بتطبيق البرنامج بالتسجيل في منصة "مدد" على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقا من تاريخ 2020/ 11/ 1، كما عملت الوزارة على دراسات مكثفة ومقارنة قبل إطلاق النظام بخصائصه المطورة في المنصة؛ التمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بكل سهولة وكفاءة.

وأصبح بإمكان ممثلي المنشآت الاطلاع على نسبة التزام المنشأة والاطلاع على مخالفات وتنبيهات النظام بشكل تلقائي ولحظي فور رفع ملف صرف الأجور، بالإضافة إلى إعادة هيكلة عملية التبريرات وإلزام الموظف المعني بالمخالفة بقبول تبرير ممثل المنشأة أو رفضه.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج حماية الأجور خلال عام 2013 والذي تم تحسينه لاحقا بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام بالتطور الرقمي ورفع جاذبية سوق العمل ورصد عمليات صرف أجور العاملين من المواطنين والعمالة الوافدة.

وبدأ تطبيق "حماية الأجور" في تاريخ 2013/ 9 / 1 تدريجيا؛ حيث شمل المنشآت العملاقة في مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة السادسة عشر التي شملت إلزام المنشآت الصغيرة ممن لديها 5 عاملين فأكثر بتطبيق النظام منذ تاريخ 1 أغسطس 2020.

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أحدث التعليقات

وقفة وشموخ انسان مظلوم
مهما علا بنيان الباطل فهو زائل طال الزمن او قصر . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
fares
ياخي سيبوا حجاب المطربة هناك موضوع اهم الحفلة خليطي مليطي ؟؟؟ ايش الوضع؟؟؟!!! الله يستر
fares
الله يفرجها يارب
.M.
لحوووول وش ذنب الأطفال 🥺😖💔 ، نعم في أمريكا وبريطانيا إذا كان أحد الزوجين قادر على الأعالة والرعاية من مصروف فهم يعطونه الاحقية في رعاية الطفل ولكن للأسف الشديد أنهم لايرون الجانب النفسي للأم وخاصة إذا هي تعاني من مرض نفسي مع انه بالخبر يقول انها طبيبة نفسية يعني هي كانت ميسورة مادياً ولكن اعتقد والله أعلم أن زوجها الخبيث كان سيئ ومعاملته للأطفال كانت سيئة والدليل أنها قتلت أطفالها مع انه كان تصرف خاطئ منها ، دائماً الأطفال هم من يقع ضحية مشاكل الزوجين 😖💔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أخلاقنا يا الهلالية العالمية أكبر من الكورة وشلة زميره المتناقضين أثنا إصابة لعيبة الهلال العالمي بالفيروس وقامو يتشمتون وبطالبون الزعيم بالإنسحاب وعدم تأجيل البطولة المستعصية عليهم وأكلوها من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود مهم لاعب وموقف أهم لاعب عندهم..!؟ الزبدة سلامات للمصابين وان شاء الله الفوز لليوث يا كريم ولا عزاء بنو قرنبع وخرقة الضارطي وميداليات ابو كمخه وابو طخمه وراعي السطحة المفهي ومعاهم عميدهم وأم زكي.؟!! ( الدنيا دواره سبحان الله..يمهل ولا يهمل ) للعقلاء

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