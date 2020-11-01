ويلفريد بوني يعلن رحيله عن الاتحاد

نواف السالم (صدى):
رحل النجم الإيفواري ويلفريد بوني رسمياً عن نادي الاتحاد بعد فترة وجيزة من إنضمامه للفريق الأول لكرة القدم .
وأعلن " بوني " عن إنهاء تعاقده اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على " تويتر " قائلاً : توصلت إلى اتفاق متبادل لإنهاء علاقتي التعاقدية مع نادي الإتحاد ، أود أن شكر النادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً . أتمنى الأفضل للفريق في المستقبل .
وكان " بوني " "32 " عام قد تعاقد مع الاتحاد في موسم الإنتقالات الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من سوانزي سيتي الإنجليزي .
الجدير بالذكر أن " بوني " سجل 5 أهداف خلال 10 مباريات هي حاصل ما قضاه مع الاتحاد ، فيما أبلغ مدرب الفريق الإدارة بعدم حاجته له .