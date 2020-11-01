" المراعي " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المراعي باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى ، للعمل بالشركة في الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : بكالوريوس في تخصص " المحاسبة ، الموارد البشرية ، علوم الحاسب " ، أو ما يعادلها .
الشروط :
- بكالوريوس فأعلى في" المحاسبة ، الموارد البشرية ، علوم الحاسب " ، أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أنشطة الرواتب .
- معروفة عالية بنظام : SPA Success Factors .
وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 1/ نوفمبر / 2020 م ، الموافق 15 / 3 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .