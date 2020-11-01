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" المراعي " تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1462
" المراعي " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المراعي باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى ، للعمل بالشركة في الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : بكالوريوس في تخصص " المحاسبة ، الموارد البشرية ، علوم الحاسب " ، أو ما يعادلها .

الشروط :

- بكالوريوس فأعلى في" المحاسبة ، الموارد البشرية ، علوم الحاسب " ، أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أنشطة الرواتب .

- معروفة عالية بنظام : SPA Success Factors .

وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 1/ نوفمبر / 2020 م ، الموافق 15 / 3 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
الشيخ محمد الهندي والسيدة الفاضلة صولت النساء والملك عبد العزيز رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الشمالي الجنوبي
ان الله جميل يحب الجمال .. ليه تحرمينا ها الطله .. وبالتوفيق في حياتك القادمة .. حتوحشينا
ماجد رابح
اللوبي الازرق مسيطر على دائرة القرار في الاتحاد السعودي ولا المفروض تؤجل المباراة
ابن حزم
يارب سترك وعفوك ومغفرتك
جاسم
يكون اجمل لو خلا من الافارقه العابثين

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