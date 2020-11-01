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شاب يتحدى إعاقته وينافس والدته في سباق للطهي "فيديو"

Time منذ ساعة
Views 1502
شاب يتحدى إعاقته وينافس والدته في سباق للطهي "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
لأول مرة انطلقت مسابقة فريدة من نوعها لتحدي الطبخ ، حيث تنافس فيها 15 متدرب ومتدربة لتقديم أفضل الأطباق في مسابقة تسمي الماستر شيف.

ويتم من خلال المسابقة إخفاء المكونات داخل صندوق اسود ويفاجأ المتسابقون بالمواد الغذائية التي يجب استخدامها.

وحرص الشاب عبدالرحمن الكويتي علي المشاركة في المنافسة، حيث أنه لم يجعل الإعاقة سبب في ايقاف طموحه .

وقال الشاب أن له تجارب سابقة في الطهي، مضيفا أنه قام بطهي في المسابقة " دجاج رول وكريمة ودجاج مشوي", لافتا إلى أن حماسه ارتفع عند علم أن والدته في فريقا آخر منافس.

وتابع الشاب أن فريق والدته هو الذي فاز في المسابقا، مؤكدا أن لديه إصرار للفوز في المسابقة القادمة.

كما شاركت الفنانة التشكيلية نورة العباسي في المسابق، دمجت ما بين الفن والطبح، حيث أنتجت طبقا مليئا بالألوان والأشكال الفنية

وقالت الفنانة التشكيلة أنها تقوم بتزيين الطعام بالألوان المناسبة معه، مؤكدة أيضا أنها تهتم بالتذوق و ليس الشكل فقط.

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
الشيخ محمد الهندي والسيدة الفاضلة صولت النساء والملك عبد العزيز رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الشمالي الجنوبي
ان الله جميل يحب الجمال .. ليه تحرمينا ها الطله .. وبالتوفيق في حياتك القادمة .. حتوحشينا
ماجد رابح
اللوبي الازرق مسيطر على دائرة القرار في الاتحاد السعودي ولا المفروض تؤجل المباراة
ابن حزم
يارب سترك وعفوك ومغفرتك
جاسم
يكون اجمل لو خلا من الافارقه العابثين

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