الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة بشركة النهدي الطبية

Time منذ ساعة
Views 1708
وظائف شاغرة بشركة النهدي الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف تقنية لحديثي التخرج للعمل بالشركة بمحافظة جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مسؤول النظام " وظيفتين " .

2- الشروط :

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

- درجة الدبلوم في " تقنية المعلومات " أو ما يعادلها .

- لا يُشترط وجود خبرة سابقة .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو أسامة
الشيخ محمد الهندي والسيدة الفاضلة صولت النساء والملك عبد العزيز رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الشمالي الجنوبي
ان الله جميل يحب الجمال .. ليه تحرمينا ها الطله .. وبالتوفيق في حياتك القادمة .. حتوحشينا
ماجد رابح
اللوبي الازرق مسيطر على دائرة القرار في الاتحاد السعودي ولا المفروض تؤجل المباراة
ابن حزم
يارب سترك وعفوك ومغفرتك
جاسم
يكون اجمل لو خلا من الافارقه العابثين

أخر الأخبار

نصائح تساعد في تسريع عمل جهاز الكمبيوتر البطيء
نصائح تساعد في تسريع عمل جهاز الكمبيوتر البطيء
Time منذ 8 دقائق Views 1157
أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بـ «قرص الغلال»
أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بـ «قرص الغلال»
Time منذ 13 دقيقة Views 178
الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني
الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني
Time منذ 18 دقيقة Views 1293
" المراعي " تعلن عن وظائف شاغرة
" المراعي " تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 24 دقيقة Views 1456
ترامب يهدد بإبعاد اللاجئين بعد فوزه
ترامب يهدد بإبعاد اللاجئين بعد فوزه
Time منذ 28 دقيقة Views 1417
"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من خِدْمة الزواج الصحي إلكترونياً
"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من خِدْمة الزواج الصحي إلكترونياً
Time منذ 38 دقيقة Views 1537
صورة جوية لعقبة ضلع وامتداد الخضرة في المواقع المجاورة لها
صورة جوية لعقبة ضلع وامتداد الخضرة في المواقع المجاورة لها
Time منذ 43 دقيقة Views 620
وزير الشؤون الإسلامية يطلق عدداً من المشاريع في مجمع طباعة المصحف
وزير الشؤون الإسلامية يطلق عدداً من المشاريع في مجمع طباعة المصحف
Time منذ 48 دقيقة Views 1400
عروس تصاب بعقدة نفسية بعد تأجيل زفافها 7 مرات بسبب كورونا
عروس تصاب بعقدة نفسية بعد تأجيل زفافها 7 مرات بسبب كورونا
Time منذ 53 دقيقة Views 537
موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة لها
موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة لها
Time منذ 58 دقيقة Views 1993