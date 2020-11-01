وظائف شاغرة بشركة النهدي الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف تقنية لحديثي التخرج للعمل بالشركة بمحافظة جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : مسؤول النظام " وظيفتين " .
2- الشروط :
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .
- درجة الدبلوم في " تقنية المعلومات " أو ما يعادلها .
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .