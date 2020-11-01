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معلومات يجب معرفتها لاختيار الإنارة التي تساهم في خفض الاستهلاك

Time منذ ساعة
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معلومات يجب معرفتها لاختيار الإنارة التي تساهم في خفض الاستهلاك

الرياض (صدى):
نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بضرورة معرفة المعلومات الأساسية بطاقة كفاءة الإنارة، مؤكدة أن ذلك يساعد في اختيار الإنارة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بالمنزل.

وأوضح المركز أن البطاقة تتضمن على شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورمز الإنارة ومستوى كفاءة الطاقة بالأحرف العربية.

كما تحتوي البطاقة على معلومات عديده عن المنتج، بجانب رمز الاستجابة السريع الكيو آر (QR)، مشددة على ضرورة اختيار اللمبات على الأخضر لكونها توفر حتى 75% من استهلاك الكهرباء، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة لها لترشيد استهلاك الطاقة.

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
الشيخ محمد الهندي والسيدة الفاضلة صولت النساء والملك عبد العزيز رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الشمالي الجنوبي
ان الله جميل يحب الجمال .. ليه تحرمينا ها الطله .. وبالتوفيق في حياتك القادمة .. حتوحشينا
ماجد رابح
اللوبي الازرق مسيطر على دائرة القرار في الاتحاد السعودي ولا المفروض تؤجل المباراة
ابن حزم
يارب سترك وعفوك ومغفرتك
جاسم
يكون اجمل لو خلا من الافارقه العابثين

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