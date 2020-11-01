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"العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا

Time منذ ساعة
Views 1753
"العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد عن خدمات جديدة عبر بوابة " ناجز " فيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني .

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد الدخول مباشرةً للجلسة المرئية عن بُعد عبر بوابة ناجز دون الحاجة لإنتظار وصول رابط الجلسة عبر الرسالة الناصية SMS ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

ويمكن من خلال هذا الرابط الإطلاع على ما يلي:

- طريقة انعقاد الجلسة .

- الجلسات .

- الطلبات .

- الدعاوى .

- القرارات .

- الحكام .

وتهدف الوزارة بهذه الخطوة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية العدلية ، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين ، ورفع كفاءة وجود الخدمات ، والمراجعة والتحسين المستمر لخدمة التقاضي الإلكتروني بناءً على ما يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية .

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
الشيخ محمد الهندي والسيدة الفاضلة صولت النساء والملك عبد العزيز رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الشمالي الجنوبي
ان الله جميل يحب الجمال .. ليه تحرمينا ها الطله .. وبالتوفيق في حياتك القادمة .. حتوحشينا
ماجد رابح
اللوبي الازرق مسيطر على دائرة القرار في الاتحاد السعودي ولا المفروض تؤجل المباراة
ابن حزم
يارب سترك وعفوك ومغفرتك
جاسم
يكون اجمل لو خلا من الافارقه العابثين

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