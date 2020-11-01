الأعداد السابقة للصحيفة

اعتماد نظام نور للمكافأت والاعانات الطلابية

Time منذ ساعة
Views 1789
اعتماد نظام نور للمكافأت والاعانات الطلابية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن اعتماد نظام نور للمكافأت والإعانات الطلابية، ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.

وشمل التعميم، حاجة النظام الإلكتروني الحالي للمكافآت والإعانات الطلابية لمزيد من التطوير، حيث عملت الإدارة العامة لخدمات الطلاب بالشراكة مع الإدارة العامة للتحول الرقمي على تطوير نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية.

ويأتي ذلك نظرا للانتهاء من تطوير النظام وفحصه واختباره في البيئة الافتراضية ، ورغبة في التحول للعمل به في البيئة الفعلية ابتداء من العام الدراسي 1422 بشكل تدريجي وآمن؛ فيما يعتمد العمل بنظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية على المدارس بتسجيل كامل بيانات الطلبة المستحقين للمكافآت والإعانات في نظام نور.

ويتم مراجعة البيانات من إدارات وأقسام خدمات الطلاب في إدارات التعليم واعتمادها واستكمال جميع متطلبات الصرف وإعداد المسيرات، ودراستها وتدقيقها ومقارنتها ببيانات النظام الحالي للتأكد من سلامتها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو أسامة
الشيخ محمد الهندي والسيدة الفاضلة صولت النساء والملك عبد العزيز رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الشمالي الجنوبي
ان الله جميل يحب الجمال .. ليه تحرمينا ها الطله .. وبالتوفيق في حياتك القادمة .. حتوحشينا
ماجد رابح
اللوبي الازرق مسيطر على دائرة القرار في الاتحاد السعودي ولا المفروض تؤجل المباراة
ابن حزم
يارب سترك وعفوك ومغفرتك
جاسم
يكون اجمل لو خلا من الافارقه العابثين

أخر الأخبار

نصائح تساعد في تسريع عمل جهاز الكمبيوتر البطيء
نصائح تساعد في تسريع عمل جهاز الكمبيوتر البطيء
Time منذ 8 دقائق Views 1150
أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بـ «قرص الغلال»
أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بـ «قرص الغلال»
Time منذ 13 دقيقة Views 176
الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني
الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني
Time منذ 18 دقيقة Views 1288
" المراعي " تعلن عن وظائف شاغرة
" المراعي " تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1456
ترامب يهدد بإبعاد اللاجئين بعد فوزه
ترامب يهدد بإبعاد اللاجئين بعد فوزه
Time منذ 28 دقيقة Views 1417
"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من خِدْمة الزواج الصحي إلكترونياً
"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من خِدْمة الزواج الصحي إلكترونياً
Time منذ 38 دقيقة Views 1537
صورة جوية لعقبة ضلع وامتداد الخضرة في المواقع المجاورة لها
صورة جوية لعقبة ضلع وامتداد الخضرة في المواقع المجاورة لها
Time منذ 42 دقيقة Views 620
وزير الشؤون الإسلامية يطلق عدداً من المشاريع في مجمع طباعة المصحف
وزير الشؤون الإسلامية يطلق عدداً من المشاريع في مجمع طباعة المصحف
Time منذ 48 دقيقة Views 1400
عروس تصاب بعقدة نفسية بعد تأجيل زفافها 7 مرات بسبب كورونا
عروس تصاب بعقدة نفسية بعد تأجيل زفافها 7 مرات بسبب كورونا
Time منذ 52 دقيقة Views 537
موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة لها
موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة لها
Time منذ 58 دقيقة Views 1989