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إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام
منذ 51 دقيقة
1562
الدمام (صدى):
ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، فجر اليوم الأحد، على شيول وشاحنة يقومان بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق الممنوعة.
وقامت اللجنة المكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين باتخاذ اللازم حيال المخالفين.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
على حسب قوام الفتاة ،،، .. و 14 عام ليست صغيره إلا إذا جسمها نحيل وحبرها قصير ..
ابو عماد الملكي
توظيف المدرب للاعبين خطأ والمدرب إلى ينهزم مباراه المباراه إلى بعدها يرتكب نفس الخطأ ماهو مدرب كل المحليين والنقاء قالوا فتوحي ماينفع تحطه محور تكابر ليه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. العنوا خيّره ..
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