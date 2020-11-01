الأعداد السابقة للصحيفة

إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام

Time منذ 51 دقيقة
Views 1562
إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام

الدمام (صدى):
ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، فجر اليوم الأحد، على شيول وشاحنة يقومان بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق الممنوعة.

وقامت اللجنة المكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين باتخاذ اللازم حيال المخالفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على حسب قوام الفتاة ،،، .. و 14 عام ليست صغيره إلا إذا جسمها نحيل وحبرها قصير ..
ابو عماد الملكي
توظيف المدرب للاعبين خطأ والمدرب إلى ينهزم مباراه المباراه إلى بعدها يرتكب نفس الخطأ ماهو مدرب كل المحليين والنقاء قالوا فتوحي ماينفع تحطه محور تكابر ليه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. العنوا خيّره ..

أخر الأخبار

أبحاث تحذر من أضرار «الواي فاي» والهواتف النقالة على النساء الحوامل
أبحاث تحذر من أضرار «الواي فاي» والهواتف النقالة على النساء الحوامل
Time منذ 11 دقيقة Views 1003
اعتماد نظام نور للمكافأت والاعانات الطلابية
اعتماد نظام نور للمكافأت والاعانات الطلابية
Time منذ 17 دقيقة Views 1033
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا الموسمية
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا الموسمية
Time منذ 21 دقيقة Views 1018
"العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا
"العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا
Time منذ 27 دقيقة Views 1105
وظائف شاغرة في شركة زين
وظائف شاغرة في شركة زين
Time منذ 31 دقيقة Views 1383
شركة المياه الوطنية تعلن تغيير رمز سداد خدمات المياه في المدينة المنورة وتبوك
شركة المياه الوطنية تعلن تغيير رمز سداد خدمات المياه في المدينة المنورة وتبوك
Time منذ 36 دقيقة Views 1425
حقيقة وجود مخاطر عند تعبئة خزان الوقود 100 %
حقيقة وجود مخاطر عند تعبئة خزان الوقود 100 %
Time منذ 42 دقيقة Views 1331
ضبط شباب وفتيات أقاموا سهرة ماجنة بملابس لـ«عبدة الشيطان» في دولة عربية
ضبط شباب وفتيات أقاموا سهرة ماجنة بملابس لـ«عبدة الشيطان» في دولة عربية
Time منذ 46 دقيقة Views 515
إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام
إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام
Time منذ 51 دقيقة Views 1562
كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد
كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد
Time منذ 56 دقيقة Views 1662