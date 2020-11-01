مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى قوى الأمن باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية والدوبلوم فأعلى ، للعمل بالمستشفى بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- سكرتير ، ويشترط :
- الثانوية العامة مع خبرة عامين في مجال السكرتارية .
- دبلوم في " السكرتارية التنفيذية ، أو الطبية " أو بكالوريوس في " الإنجليزية أو إدارة الرعاية الصحية " أو ما يعادلها بدون خبرة
- إجادة الإنجليزية والعربية .
- إجادة الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت " أوفيس " .
2- سكرتير تنفيذي :
- دبلوم في " الإنجليزية ، إدارة المستشفيات " ، أو ما يعادلها ، لا يشترط الخبر .
- دبلوم أو بكالوريوس في " الإنجليزية ، إدارة الرعاية الصحية " مع خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس وخبرة سنتين لحمة الدبلوم في السكرتارية .
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية .
- إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بتاريخ اليوم 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، والتقديم عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــا .