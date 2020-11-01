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مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى قوى الأمن باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية والدوبلوم فأعلى ، للعمل بالمستشفى بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- سكرتير ، ويشترط :

- الثانوية العامة مع خبرة عامين في مجال السكرتارية .

- دبلوم في " السكرتارية التنفيذية ، أو الطبية " أو بكالوريوس في " الإنجليزية أو إدارة الرعاية الصحية " أو ما يعادلها بدون خبرة

- إجادة الإنجليزية والعربية .

- إجادة الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت " أوفيس " .

2- سكرتير تنفيذي :

- دبلوم في " الإنجليزية ، إدارة المستشفيات " ، أو ما يعادلها ، لا يشترط الخبر .

- دبلوم أو بكالوريوس في " الإنجليزية ، إدارة الرعاية الصحية " مع خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس وخبرة سنتين لحمة الدبلوم في السكرتارية .

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية .

- إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بتاريخ اليوم 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، والتقديم عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على حسب قوام الفتاة ،،، .. و 14 عام ليست صغيره إلا إذا جسمها نحيل وحبرها قصير ..
ابو عماد الملكي
توظيف المدرب للاعبين خطأ والمدرب إلى ينهزم مباراه المباراه إلى بعدها يرتكب نفس الخطأ ماهو مدرب كل المحليين والنقاء قالوا فتوحي ماينفع تحطه محور تكابر ليه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. العنوا خيّره ..

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