الأعداد السابقة للصحيفة

الشيخ السليمان يوضح حكم الاتجار في العملات "فيديو"

Time منذ ساعة
Views 1540
Comment 3
الشيخ السليمان يوضح حكم الاتجار في العملات "فيديو"

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبدالسلام عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم الاتجار في العملات.

قال السليمان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "يكون البيع والشراء بالعملات جائزة في حال كانت التجارة اليد باليد بمعنى التقابض", مضيفا انه إذا كانت العملات مختلفة لا حرج في الشراء والبيع بهذه العملات بشرط التقابض.

وأضاف الشيخ السليمان:" اذا باع الشخص عملة بعملة أخرى يدا بيد في نفس المجلس فلا بأس منه ، وفي حال كانت إلى أجل فهذا لايجوز ويعتبر نوع من ، الربا، وفي حال كانت العملات من نوعا واحد أو ذهب أو فضة فلابد أن يتوفر شرطان للتجارة التماثل والتقابض في نفس المجلس "

واستشهد بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا"

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على حسب قوام الفتاة ،،، .. و 14 عام ليست صغيره إلا إذا جسمها نحيل وحبرها قصير ..
ابو عماد الملكي
توظيف المدرب للاعبين خطأ والمدرب إلى ينهزم مباراه المباراه إلى بعدها يرتكب نفس الخطأ ماهو مدرب كل المحليين والنقاء قالوا فتوحي ماينفع تحطه محور تكابر ليه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. العنوا خيّره ..

أخر الأخبار

اعتماد نظام نور للمكافأت والاعانات الطلابية
اعتماد نظام نور للمكافأت والاعانات الطلابية
Time منذ 16 دقيقة Views 1025
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا الموسمية
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا الموسمية
Time منذ 21 دقيقة Views 1006
"العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا
"العدل" تعلن عن خدمة جديدة لتسهيل التقاضي الإلكتروني بعدة مزايا
Time منذ 26 دقيقة Views 1090
وظائف شاغرة في شركة زين
وظائف شاغرة في شركة زين
Time منذ 31 دقيقة Views 1375
شركة المياه الوطنية تعلن تغيير رمز سداد خدمات المياه في المدينة المنورة وتبوك
شركة المياه الوطنية تعلن تغيير رمز سداد خدمات المياه في المدينة المنورة وتبوك
Time منذ 36 دقيقة Views 1417
حقيقة وجود مخاطر عند تعبئة خزان الوقود 100 %
حقيقة وجود مخاطر عند تعبئة خزان الوقود 100 %
Time منذ 41 دقيقة Views 1327
ضبط شباب وفتيات أقاموا سهرة ماجنة بملابس لـ«عبدة الشيطان» في دولة عربية
ضبط شباب وفتيات أقاموا سهرة ماجنة بملابس لـ«عبدة الشيطان» في دولة عربية
Time منذ 46 دقيقة Views 515
إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام
إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام
Time منذ 51 دقيقة Views 1557
كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد
كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد
Time منذ 56 دقيقة Views 1654
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1681