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503 ملايين دولار غرامة ضد أبل لانتهاكها براءة اختراع

Time منذ 49 دقيقة
Views 1450
503 ملايين دولار غرامة ضد أبل لانتهاكها براءة اختراع

وكالات (صدى):
قضت هيئة محلفين في تكساس، أول أمس الجمعة، على شركة "أبل" بدفع 503 ملايين دولار، بتهمة انتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات "فيرنت إكس" .

ويأتي ذلك بشأن أمن نقل البيانات في أجهزة مثل "آيفون" و"آيباد" و"آيبود تاتش"؛ بتعلق شركة أبل: " نشكر أعضاء هيئة المحلفين على وقتهم ونقدر بحثهم في هذه القضية، لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم وسنقدم استئنافًا" .

وكشفت "فيرنت إكس" في الدعوى أن وظائف الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التابعة لأبل تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، فيما يقع مقر الشركة في ولاية نيفادا، لكن عادة ما تقام دعاوى براءات الاختراع في الولايات التي يعثر فيها على هيئة محلفين أكثر ميلا إلى الحكم ضد عمالقة وادي السيليكون.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لسى ماوصل شي ، بلاش فرنكه ..
. راعــي الـددســـن .
صِـدَق مـن قـال 📣. . راحــــت رِِجــالٍ ترفـــع آلــــدِروازِه . وجـات رِِجــال آلمطـنزه والعــاازه
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله وجزاهما عنا خير الجزى .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ويكفينا الشر ..
كجمغلو
بسبب تكابر الادارة واعطاء السومه أكبر من حجمه تم تدمير الاهلي .. السومه لن يعطي اكثر لا بد من ايجاد بديل غير كذا لن يحقق الاهلي اي بطولة للعشر سنوات القادمة .. تخبط اداري وفني بسبب المجاملات

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