خبير تحكيمي: كان لابد طرد ميسي بعد ضربه لحكم مواجهة برشلونة وألافيس

وكالات (صدى):
كشف أوليفر أندوخار، الحكم الإسباني السابق وخبير التحكيم، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة بعدما ضرب حكم لقاء برشلونة وديبورتيفو ألافيس بالكرة.
وكان النجم الأرجنتيني، قد احتج على التدخلات القوية للاعبي ألافيس ورمى الكرة في اتجاه الحكم، الذي اكتفى بتوجيه بطاقة صفراء؛ ليقول أندوخار: " ميسي كان يجب أن يطرد مباشرة، رغم كون الكرة لم تلمس الحكم هيرنانديز هيرنانديز، لكنه أراد تخويف الحكم بحركته وهذا يستحق بطاقة حمراء مباشرة" .
وعلى جانب آخر، أعرب رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن قلقه بسبب إهدار لاعبيه للفرص خلال التعادل 1-1 في ضيافة ألافيس، يوم السبت، ليبقى بلا فوز في أربع مباريات متتالية في المسابقة.