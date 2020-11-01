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قصة إنشاء المدرسة "الصولتية" بمكة وسبب تسمينها بهذا الاسم "فيديو"

Time منذ ساعة
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قصة إنشاء المدرسة "الصولتية" بمكة وسبب تسمينها بهذا الاسم "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
سلطت دارة المللك عبدالعزيز الضوء على أقدم مدرسة نظامية في الجزيرة العربية، زارها ‎الملك عبدالعزيز، وهي المدرسة الصولتية بمكة المكرمة.

ونشرت الدارة فيديو يحكي قصة إنشاء المدرسة الصولتية بمكة المكرمة، وسبب تسميتها بهذا الاسم قبل أكثر من 100 عام.

وقال الناظر الشرعي لمدرسة الصولتية الدكتور إسماعيل الميمني، خلال الفيديو إن فكرة إنشاء المدرسة بدأت بوصول الشيخ محمد الهندي إلى مكة المكرمة هارباً بدينه إلى المملكة، وتوليه التدريس في الحرم المكي.

وأضاف أن الشيخ محمد الهندي التقى بامرأة تدعى صولت النساء قادمة من الهند بغرض الحج، و طلبت المرأة من الشيخ محمد عمل دار كوقف لطلبة العلم في الحرم المكي إلا أنه اقترح عليها أن يكون الوقف مدرسة لتعليم الطلاب فراقت لها الفكرة.

وأكد أن المرأة اشترت داراً في منطقة الشبيكة وخصصتها لتكون مدرسة لطلبة العلم في مكة المكرمة عام 1291هـ، مبيناً أن الشيخ محمد أطلق عليها اسم "الصولتية" نسبة إلى صولت النساء، كما إن الملك عبدالعزيز رحمه الله زار المدرسة عام 1344هـ، وقدم لها الدعم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لسى ماوصل شي ، بلاش فرنكه ..
. راعــي الـددســـن .
صِـدَق مـن قـال 📣. . راحــــت رِِجــالٍ ترفـــع آلــــدِروازِه . وجـات رِِجــال آلمطـنزه والعــاازه
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله وجزاهما عنا خير الجزى .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ويكفينا الشر ..
كجمغلو
بسبب تكابر الادارة واعطاء السومه أكبر من حجمه تم تدمير الاهلي .. السومه لن يعطي اكثر لا بد من ايجاد بديل غير كذا لن يحقق الاهلي اي بطولة للعشر سنوات القادمة .. تخبط اداري وفني بسبب المجاملات

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