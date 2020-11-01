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بالصور.. المصلون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام

Time منذ ساعة
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بالصور.. المصلون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أداء المصلون صلاة الفجر، اليوم الأحد، بالمسجد الحرام، وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان، ووفقا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تهدف للحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ومن جهتها، عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع، وتطبيق الاجراءات الاحترازية كتعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات.

يذكر أن الجهات المختصة حددت عدد 60 ألف شخص يومياً، يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لسى ماوصل شي ، بلاش فرنكه ..
. راعــي الـددســـن .
صِـدَق مـن قـال 📣. . راحــــت رِِجــالٍ ترفـــع آلــــدِروازِه . وجـات رِِجــال آلمطـنزه والعــاازه
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله وجزاهما عنا خير الجزى .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ويكفينا الشر ..
كجمغلو
بسبب تكابر الادارة واعطاء السومه أكبر من حجمه تم تدمير الاهلي .. السومه لن يعطي اكثر لا بد من ايجاد بديل غير كذا لن يحقق الاهلي اي بطولة للعشر سنوات القادمة .. تخبط اداري وفني بسبب المجاملات

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