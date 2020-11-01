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بالفيديو.. «التحالف» يقضي على آليات عسكرية في الجوف اليمنية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1262
بالفيديو.. «التحالف» يقضي على آليات عسكرية في الجوف اليمنية

فهمي محمد (صدى):
نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات، استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب جبال السعراء بمحافظة الجوف اليمنية.

وأسفرت الغارات عن تدمير 3 عربات عسكرية تابعة للميليشيا، ومقتل من كانوا على متنها في غرب جبال السعراء، فيما تستمر المعارك في جبهات القتال بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى.

وكشفت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش باتت "تطوّق" مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، كما شرعت المليشيات في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش والمقاومة الشعبية.

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أحدث التعليقات

العدناني
400 مليون ؟؟؟؟؟؟!!!! والعالم لها سنين تطارد اجنبي نعه بقالة والا حلاق دخله الشهري عشرة الاف هههههه من نعم الله على المملكة أن يسر لها بقيادة علمت أن التنظيف يبدأ من أعلى الهرم
faeiz1122
هههه هذا ماعنده غير البربره
العدناني
تقفيل النهايات
faeiz1122
عذر البليد مسح السبورة
العدناني
قليلة والله

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