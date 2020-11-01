بالفيديو.. «التحالف» يقضي على آليات عسكرية في الجوف اليمنية

فهمي محمد (صدى):
نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات، استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب جبال السعراء بمحافظة الجوف اليمنية.
وأسفرت الغارات عن تدمير 3 عربات عسكرية تابعة للميليشيا، ومقتل من كانوا على متنها في غرب جبال السعراء، فيما تستمر المعارك في جبهات القتال بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى.
وكشفت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش باتت "تطوّق" مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، كما شرعت المليشيات في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش والمقاومة الشعبية.