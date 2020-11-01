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«الجوازات» توقع غرامات ضد بعض منسوبيها لعدم ارتداء الكمامة

Time منذ 5 دقائق
Views 1095
«الجوازات» توقع غرامات ضد بعض منسوبيها لعدم ارتداء الكمامة

الرياض (صدى):
لاحظ مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أثناء متابعته لسير الدوام الرسمي، يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من أكتوبر الماضي، من خلال كاميرات المراقبة عدم ارتداء بعض منسوبي الجوازات للكمامات في أفرع المناطق والمحافظات والمنافذ الحدودية البرية.

ووجه اللواء سليمان اليحيى، إدارة المتابعة في "الجوازات" ، بحصر الأسماء والرتب العسكرية لكافة العاملين، الذين أظهرت الكاميرات عدم التزامهم بارتداء الكمامات، وتنفيذ الغرامة بحقهم، والمحددة من قبل وزارة الداخلية بألف ريال، بحسب صحيفة "الوطن" .

وشدد مدير عام الجوازات، على مديري المناطق بضرورة الإشراف المباشر على التزام الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي الجائحة.

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أحدث التعليقات

العدناني
400 مليون ؟؟؟؟؟؟!!!! والعالم لها سنين تطارد اجنبي نعه بقالة والا حلاق دخله الشهري عشرة الاف هههههه من نعم الله على المملكة أن يسر لها بقيادة علمت أن التنظيف يبدأ من أعلى الهرم
faeiz1122
هههه هذا ماعنده غير البربره
العدناني
تقفيل النهايات
faeiz1122
عذر البليد مسح السبورة
العدناني
قليلة والله

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