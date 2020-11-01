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«المسند»: الحالة المطرية الأولى هذا الموسم تبدأ اليوم ضعيفة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1606
«المسند»: الحالة المطرية الأولى هذا الموسم تبدأ اليوم ضعيفة

الرياض (صدى):
‏أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم قد تبدأ اليوم الأحد، ضعيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك وشمالي الجوف والحدود الشمالية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاء من مناطق عسير، الباحة،

وربما جازان.

وأكد "المسند" أنه وفق الاستقراء المناخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد أبريل ومارس، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً.

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أحدث التعليقات

العدناني
400 مليون ؟؟؟؟؟؟!!!! والعالم لها سنين تطارد اجنبي نعه بقالة والا حلاق دخله الشهري عشرة الاف هههههه من نعم الله على المملكة أن يسر لها بقيادة علمت أن التنظيف يبدأ من أعلى الهرم
faeiz1122
هههه هذا ماعنده غير البربره
العدناني
تقفيل النهايات
faeiz1122
عذر البليد مسح السبورة
العدناني
قليلة والله

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