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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 31 دقيقة
Views 1353
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول مطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،المدينة المنورة ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

.M.
محجبة وتغني🤔🤣
.M.
حنا مشكلتنا مع الضريبة أن المواطن المسكين يدفع الضريبة ولكن الشيء المؤلم والمؤسف انه لايستفيد منها يعني بإختصار حرام×حرام، في كندا وامريكا وأوروبا عندما تدفع الضريبة انت كمواطن تستفيد من الخدمات عندهم وآخر السنة الدولة تأخذ إلي تحتاجه وتضعه في خزينتها والباقي ترجعه على شكل شيكات لمواطنيها يعني بإختصار فلوسك ماتروح هدر عكس عندنا حنا للأسف كلا الفئات متضررين منها الثري والعادي والفقير كلهم متضررين منها ولو تسأل إنسان ثري الآن عايش ف السعودية كان قال لك نعم الغلاء جداً فاحش والضرائب مرتفعة 🤷‍♂️😔💔 هذا وهو غني عاد م بالك بلفقير
فيصل
وانت. مين. اختارك. ناقد؟
.M.
قمة في الدناءة والانحطاط
A.awad
على يدك يابو إيطاليا طـوّرنا حتى نصبح في مستواك....!!!!!

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