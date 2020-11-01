زوجة مؤمن زكريا تضرب مثلا في الوفاء

وكالات (صدى):
ضربت زوجة لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا، المصاب بمرض نادر في الأعصاب، مثالا رائعا للوفاء.
وخطفت زوجة مؤمن زكريا انظار الجماهير، أثناء احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، حيث كانت سندًا له داخل الملعب.
وأشاد الجميع بدور زوجة مؤمن زكريا، في دعمه ومساندته خلال مرضه داخل وخارج الملعب، حيث حرصت على مساندته خلال النزول لملعب استاد السلام" الأهلي"، للاحتفال مع لاعبي النادي بالتويج بالدورى المصري للمرة الـ42 في تاريخه.
ومن جانبها توجهت ريهام زوجة مؤمن زكريا بالشكر لمسئولي النادي لدعم زوجها المعنوي والنفسي خلال الفترة الأخيرة، قائلة: " الحمد لله مؤمن في تحسن دائم واللي جاي أحسن " .
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق تبرعه لعلاج لاعب نادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، ومساندته.
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