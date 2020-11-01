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بالفيديو.. حكاية مواطنة تكسر حاجز الخوف وتعمل في مجال بيع الخضروات بسيهات

Time منذ 5 ساعات
Views 2299
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بالفيديو.. حكاية مواطنة تكسر حاجز الخوف وتعمل في مجال بيع الخضروات بسيهات

عادل الحربي (صدى):
اقتحمت مواطنة تدعى زينب البكري مجال بيع الخضروات والفواكه في سيهات شرق المملكة، وكسرت حاجز الخوف من العمل في هذا المجال.

وقال المواطنة لـ العربية أنها في البداية طرحت فكرة بيع الخضروات والفواكه على الأهالي ولم تلقى ترحيب أو قبول، وقابلت بعض الصعوبات، ولكن بعد مرور الوقت رحبوا بالمشروع ولاقت قبول واسع.

وأضافت البكري أنها عندما بدأت في إجراءات الحصول على رخصة البلدية الجميع رحب بها ، مشيرة إلى أن المرأة بصفة عامة حريصة على النجاح في عملها وذلك بسبب أن " تنظيمها في العمل مثل تنظيم منزلها".

وأكدت المواطنة أنها وجدت كل الدعم على مشروعها من ذويها والجهات الحكومية.

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أحدث التعليقات

الزعيم 119
كما تدين تدان ي النصر سبحان الله
ابو عمار
طبيب واهبل
ابو عمار
حسبي الله على كل ضالم
ابو عمار
ما قمت به لا يرضي الله و لا يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام ولن تخسر فرنسا ولا رئيسها الحقير شي
ابو عمار
طيب

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