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بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح الصفة الشرعية للصلاة على النبي

Time منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح الصفة الشرعية للصلاة على النبي

عادل الحربي (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، الصفة الشرعية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : إن البخاري ومسلم قالوا إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللَّهِ، قدْ عَلِمْنَا كيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: فَقُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وأشار إلى ان لا بأس بالصلاة على النبي بأي صغية، ولكن هذه الصيغة هي التي وردت في الحديث.

وأكد الشيخ على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

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أحدث التعليقات

العدناني
400 مليون ؟؟؟؟؟؟!!!! والعالم لها سنين تطارد اجنبي نعه بقالة والا حلاق دخله الشهري عشرة الاف هههههه من نعم الله على المملكة أن يسر لها بقيادة علمت أن التنظيف يبدأ من أعلى الهرم
faeiz1122
هههه هذا ماعنده غير البربره
العدناني
تقفيل النهايات
faeiz1122
عذر البليد مسح السبورة
العدناني
قليلة والله

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