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مدينة الملك سعود الطبية توضح أسباب ألم الحوض وطرق علاجه

Time منذ ساعتين
Views 1983
مدينة الملك سعود الطبية توضح أسباب ألم الحوض وطرق علاجه

عادل الحربي (صدى):
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أسباب شعور الأشخاص بآلام الحوض ، موضحة أن البعض يشعر بآلام في الحوض وقد تستمر لفترة طويلة وتسبب إزعاجا .

وقالت مدينة الملك سعود عبر حسابها في تويتر أن من أسباب آلام الحوض ضعف العضلات ، والصدمات والحوادث التي تقوم بالحاق الضرر بعظام المنطقة.

وأضافت أن علاجها يكون عن طريق أخذ قسط كافي الراحة بعد القيام بالأنشطة الحركية ، أو وضع المريض القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم ، ويفضل وضع الثلج في منشفة وتطبيقه علي منطقة الألم لمدة 10 دقيقة ثلاث مرات يوميا

ومن الطرق العرض أيضا استخدام مسكنات الالم التي لاتحتاج لوصفة طبية ، ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخفيف من الم الحوض كتمارين تمدد الحوض أو تمارين الاندفاع.

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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