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رحيل حسين عبدالغني عن الأهلي يثير الجدل.. والنشطاء: أسطورة الكرة السعودية

Time منذ ساعتين
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رحيل حسين عبدالغني عن الأهلي يثير الجدل.. والنشطاء: أسطورة الكرة السعودية

نواف السالم (صدى):
أثارت الأنباء المتداولة حول اقتراب اللاعب حسين عبدالغني من مغادرة النادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد حالة من الجدل بين النشطاء.

وتناقلت أنباء عن اقتراب النجم حسين عبدالغني، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من اعتزال كرة القدم، بينما نفى البعض تلك الأنباء مؤكدين انها إشاعات وأن اللاعب لن يحدد قراره حتى الآن.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان "اعتزال حسين عبدالغني"، مبينين خلاله أرائهم في اعتزال الاعب، واكدوا أنه أسطورة كرة القدم.

وقال أحد المغردين: "لن يأتي الزمان بمثله اليوم او غدا سوف ترحل عن عالم المستديره و عن معشوقك الاهلي وستبقي في ذاكره الاوفياء فقط من يعرفوا قيمه اسطوره الكره السعوديه (الذهبي) وعصره المجيد بالتضحيات والحب والوفاء والاخلاص ستبقي في قلوبنا".

وأضاف مغرد اخر: " حفرت اسمك بماء الذهب مسيره مليئة بالإنجازات سترحل عن هذا الكيان العظيم ولاكن حبك سيبقى في قلوب الجماهيرشكرا أبو عمر 43 عام من العطاء

‏‎وعلق مغرد على الهاشتاق قائلا: "من أساطير الكرة السعودية خدم منتخب بلاده وكان له الفضل بعد الله في تأهل المنتخب للكثير من المحافل الدولية يستحق تكريما يليق به".

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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