رحيل حسين عبدالغني عن الأهلي يثير الجدل.. والنشطاء: أسطورة الكرة السعودية

نواف السالم (صدى):
أثارت الأنباء المتداولة حول اقتراب اللاعب حسين عبدالغني من مغادرة النادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد حالة من الجدل بين النشطاء.
وتناقلت أنباء عن اقتراب النجم حسين عبدالغني، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من اعتزال كرة القدم، بينما نفى البعض تلك الأنباء مؤكدين انها إشاعات وأن اللاعب لن يحدد قراره حتى الآن.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان "اعتزال حسين عبدالغني"، مبينين خلاله أرائهم في اعتزال الاعب، واكدوا أنه أسطورة كرة القدم.
وقال أحد المغردين: "لن يأتي الزمان بمثله اليوم او غدا سوف ترحل عن عالم المستديره و عن معشوقك الاهلي وستبقي في ذاكره الاوفياء فقط من يعرفوا قيمه اسطوره الكره السعوديه (الذهبي) وعصره المجيد بالتضحيات والحب والوفاء والاخلاص ستبقي في قلوبنا".
وأضاف مغرد اخر: " حفرت اسمك بماء الذهب مسيره مليئة بالإنجازات سترحل عن هذا الكيان العظيم ولاكن حبك سيبقى في قلوب الجماهيرشكرا أبو عمر 43 عام من العطاء
وعلق مغرد على الهاشتاق قائلا: "من أساطير الكرة السعودية خدم منتخب بلاده وكان له الفضل بعد الله في تأهل المنتخب للكثير من المحافل الدولية يستحق تكريما يليق به".