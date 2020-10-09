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انقسام بين جماهير الاتحاد ومطالبات بالتعاقد مع محترفين أجانب

Time منذ 3 ساعات
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انقسام بين جماهير الاتحاد ومطالبات بالتعاقد مع محترفين أجانب

ماجد محمد (صدى):
سادت حالة من الاستياء بين بعض جماهير نادي الاتحاد، بسبب عدم تعاقد النادي مع محترفين أجانب، وضعف أداء الفريق.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق تحت عنوان اوقفواعبثادارة_الاتحاد، حيث انقسم النشطاء خلاله إلى قسمين، القسم الأول يدعم الاتحاد ويؤكدون أن الإدارة مجتهدة، والجنب الاخر شن هجوما على إدارة الاتحاد لعدم تعاقدها مع محترفين أجانب.

وقال أحد المغردين ‏وين وعودكم للجمهور، قلتوا بيتعدل الوضع في فترة الانتقالات والآن باقي 7 أيام على الدوري

احترموا عقولنا وإرحلوا ، وتجيدون الإستعراض بالسيارات وليس رئاسة نادي بحجم وقوة وتأثير الإتحاد"

‏‎وهاجم مغرد النادي قائلا:" وضع الاتحاد لا يسر ولا يبشر بالخير قبل بداية الموسم بأسبوع فقط، إدارة عاجزة عن فعل أي شيء، لا تستطيع أن تتعاقد مع محترفين أجانب ولا تستطيع إبعاد الأجانب الموجودين حاليا.

وأضاف آخر : "‏لايوجد أي إدارة تقبل تاخذ الاتحاد في هذا الوقت أولاً لأن اللاعبين لايساعدون ويحتاجون تغيير ٩٠٪ من الفريق ثانياً التعاقدات تحتاج مبالغ كبيرة جداً ولن اتوقع أي عضو سيدعم ثالثاً أنمار عندما جاء الدعم ووقع مع برونو وغيره لماذل لن يختار أفضل لاعبين وقتها دمر الاتحاد واتوقع يهبط هذا الموسم".

ومن ناحية أخرى، أثنى البعض على إدارة الآتحاد قائلا:" ‏‎‎ادارة الاتحاد مجتهده جدا، تريدون تعاقدات ولاتعرفو بواطن الأمور .

من السهل أن يتعاقد أنمار مع ٧لاعبين أجانب جدد بمبالغ خياليه ويزيد لاعبو الفريق الاجانب إلى ١٧ لاعب ويحقق بطولة الدوري ويستقيل نهايه الموسم ويعود الفريق لدوامه الديون والتهديد بالهبوط من الفيفا الكلام كثير وافهم!"٠

وأضاف اخر:" ‏‎‎الموجود فيهم البركة، هذا واقع ويجب التعامل معه على الأساس ولا يتم رفع سقف الطموحات

والامر الآخر الاتحاد ليس سيئ يحتاج استقرار وعمل جيد من المدرب عندها يظهر بشكل أفضل."

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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