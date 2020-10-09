بالفيديو.. خبير يحدد 3 أشياء رئيسية عند اختيار سخان مطابق للمواصفات

عادل الحربي (صدى):
مع اقتراب فصل الشتاء، يستعد الكثيريون لشراء السخانات، وللحصول على سخان مطابق للمواصفات يجب التركيز على 3 أشياء مهمة ، حددها المختصون.
وقال المهندس الكهربائي بالمواصفات السعودية ، طارق الدياب، على من يشتري السخان أن يتأكد من تطابق البيانات الإيضاحية على السخان وعلى كرتون السخان، كما يجب التأكد من بطاقة الطاقة وتحميل التطبيق الخاص من السخان على الهاتف ومقارنتها.
وأضاف الدياب أن من المهم أيضا عند شراء السخان التأكد ، من وجود صمام الامان السفلي والعلوي به.
ومن جهة أخرى أوضح المختص بالصيانة، عبدالرحمن الغزواني الأماكن المناسبة لتركيب السخان، بأن يكون بعيدا عن البانيو، وكرسي الحمام ، متابعا أنه في حال صيانة الحمام يجب التركيز على الصمامان ووحدة التسخين وأنها تعمل بشكل جيد.