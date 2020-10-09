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بالفيديو.. خبير يحدد 3 أشياء رئيسية عند اختيار سخان مطابق للمواصفات

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. خبير يحدد 3 أشياء رئيسية عند اختيار سخان مطابق للمواصفات

عادل الحربي (صدى):
مع اقتراب فصل الشتاء، يستعد الكثيريون لشراء السخانات، وللحصول على سخان مطابق للمواصفات يجب التركيز على 3 أشياء مهمة ، حددها المختصون.

وقال المهندس الكهربائي بالمواصفات السعودية ، طارق الدياب، على من يشتري السخان أن يتأكد من تطابق البيانات الإيضاحية على السخان وعلى كرتون السخان، كما يجب التأكد من بطاقة الطاقة وتحميل التطبيق الخاص من السخان على الهاتف ومقارنتها.

وأضاف الدياب أن من المهم أيضا عند شراء السخان التأكد ، من وجود صمام الامان السفلي والعلوي به.

ومن جهة أخرى أوضح المختص بالصيانة، عبدالرحمن الغزواني الأماكن المناسبة لتركيب السخان، بأن يكون بعيدا عن البانيو، وكرسي الحمام ، متابعا أنه في حال صيانة الحمام يجب التركيز على الصمامان ووحدة التسخين وأنها تعمل بشكل جيد.

 

 

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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