الأعداد السابقة للصحيفة

مليشيا الحوثي تعدم أسيرًا وتُمثل بجثته بطريقة بشعة 

Time منذ 3 ساعات
Views 2407
مليشيا الحوثي تعدم أسيرًا وتُمثل بجثته بطريقة بشعة 

فهمي محمد (صدى):
أعدمت مليشيا الحوثي أسيرًا  من أفراد الجيش اليمني ومثلت بجثته بطريقة بشعة.

وتفصيلا، قام مسلحو مليشيا الحوثي بتصفية الجندي عزام صيفان ‏الذي وقع أسيراً في قبضة مقاتليها بعد محاصرته في جبهة " نجد المجمعة " بمحافظة مأرب.

واتضح أنه بعد تسليم جثمان الأسير بعملية تبادل في الآونة الأخيرة شوهدت عليه آثار تمثيل بشعة منها " قطع اللسان والأنف واقتلاع الأذنين، وفقء العينين، وشوهوا وجهه، وبقية جسمه، وكسروا أصابع يديه ".

وتبين أن المليشيات " كسرت رقبة الأسير، وأحرقت وجهه بالأسيد، تم ثقبت صدره، وانتزعت قلبه، ثم كسرت إحدى ساقيه ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

أخر الأخبار

بالفيديو.. مشادة كلامية بين مواطنة ورجل في مزاد حفر الباطن للإبل
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مواطنة ورجل في مزاد حفر الباطن للإبل
Time منذ 10 دقائق Views 1287
بالفيديو..الكسور لم تمنع السعودية دانيا عقيل عن شغفها بالدراجات النارية
بالفيديو..الكسور لم تمنع السعودية دانيا عقيل عن شغفها بالدراجات النارية
Time منذ ساعة Views 1721
سيدة تتحرش بالمراهقات تفلت من العقاب
سيدة تتحرش بالمراهقات تفلت من العقاب
Time منذ ساعة Views 726
دخول طفل في نوبة بكاء بسبب عامل بمطعم شهير بمكة
دخول طفل في نوبة بكاء بسبب عامل بمطعم شهير بمكة
Time منذ ساعة Views 2396
أم تُغرق نفسها وطفليها بسبب الخلافات الأسرية
أم تُغرق نفسها وطفليها بسبب الخلافات الأسرية
Time منذ ساعة Views 633
إصابة أول وزيرة جزائرية بفيروس كورونا
إصابة أول وزيرة جزائرية بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1812
حمدالله يعمق جراح النصر ويهدد بفسخ تعاقده
حمدالله يعمق جراح النصر ويهدد بفسخ تعاقده
Time منذ ساعتين Views 3306
مدينة الملك سعود الطبية توضح أسباب ألم الحوض وطرق علاجه
مدينة الملك سعود الطبية توضح أسباب ألم الحوض وطرق علاجه
Time منذ ساعتين Views 1979
رحيل حسين عبدالغني عن الأهلي يثير الجدل.. والنشطاء: أسطورة الكرة السعودية
رحيل حسين عبدالغني عن الأهلي يثير الجدل.. والنشطاء: أسطورة الكرة السعودية
Time منذ ساعتين Views 2840
طلال آل الشيخ : أنا صادق مع النصر ولست ضد أي نادي
طلال آل الشيخ : أنا صادق مع النصر ولست ضد أي نادي
Time منذ ساعتين Views 483