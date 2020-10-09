مليشيا الحوثي تعدم أسيرًا وتُمثل بجثته بطريقة بشعة 

فهمي محمد (صدى):
أعدمت مليشيا الحوثي أسيرًا من أفراد الجيش اليمني ومثلت بجثته بطريقة بشعة.
وتفصيلا، قام مسلحو مليشيا الحوثي بتصفية الجندي عزام صيفان الذي وقع أسيراً في قبضة مقاتليها بعد محاصرته في جبهة " نجد المجمعة " بمحافظة مأرب.
واتضح أنه بعد تسليم جثمان الأسير بعملية تبادل في الآونة الأخيرة شوهدت عليه آثار تمثيل بشعة منها " قطع اللسان والأنف واقتلاع الأذنين، وفقء العينين، وشوهوا وجهه، وبقية جسمه، وكسروا أصابع يديه ".
وتبين أن المليشيات " كسرت رقبة الأسير، وأحرقت وجهه بالأسيد، تم ثقبت صدره، وانتزعت قلبه، ثم كسرت إحدى ساقيه ".