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بالفيديو.. طارق الحبيب يوضح طرق مقاومة تلبس الجن

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. طارق الحبيب يوضح طرق مقاومة تلبس الجن

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، بشأن إيمانه بتلبس الجن، أن هناك اختلاف بين الأطباء بهذا الشأن، وعن إيمانه الشخصي بذلك أوضح أن المسألة المهمة ليست تلبس الجن ولكن مدى تأثيره.

وتابع طارق الحبيب في تصريحات متلفزة أن أغلب الأطباء النفسيين لا يعترفون بالجن أو العين أو السحر، مردفا أن قليل من الأطباء يثبتون ولكن لا يدركون خوفا من الطرح الإجتماعي والبعض الآخر حائر، إلا أنه يجب البحث في العلاج من كل الزوايا.

وبين "الحبيب" في إجابته عن سؤال عن هل يتكلم الجن على لسان الانسان؟ وجهة نظره وهي أن المهم في التأثير سواء كان الجن داخل أو خارج الإنسان، فالتأثير هو المحك في ذلك وعلى الإنسان أن يقوي نفسه.

وأضاف أن الجن والإنسان كقوتين ولديهما صراع بين قوي وضعيف وعلى الإنسان ألا يكون ضعيفا ويقوي نفسه ، كما على الأطباء النفسيين التركيز على التأثير واتباع الأحاديث الواردة بهذا الشأن.

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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