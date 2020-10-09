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شاهد.. جموع غفيرة تشيع الشيخ الأثيوبي بمكة المكرمة

Time منذ 4 ساعات
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شاهد.. جموع غفيرة تشيع الشيخ الأثيوبي بمكة المكرمة

علي القحطاني (صدى):
شيع مساء أمس جثمان الشيخ محمد على آدم الأثيوبي، حيث ودعته الجموع الغفيرة لمثواه الأخير، بمكة المكرمة وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز الـ75 عامًا.

وتوفي الشيخ الأثيوبي بعد أن قضى رحلة طويلة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي والتدريس بالمسجد الحرام إلى جانب تأليف أكثر من 50 كتابًا في مختلف العلوم الإسلامية.

وانتقل الشيخ الأثيوبي إلى مكة في عام 1981، واستقر بها حتى وفاته ، وذلك بعد وصوله من مسقط رأسه في أحد أرياف إثيوبيا عام 1946، وكان قد حفظ القرآن الكريم على يد والده، قبل أن يكمل تعليمه الشرعي على يد أبرز رجال الدين الإسلامي في إثيوبيا، ليصبح بعدها مدرسًا هناك لمدة 4 سنوات.

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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