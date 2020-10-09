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"التجارة" تُشهر بـ 3 مواطنين تستّروا على وافد

Time منذ 5 ساعات
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"التجارة" تُشهر بـ 3 مواطنين تستّروا على وافد

علي القحطاني (صدى):
شهّرت وزارة التجارة، بمنشأة وثلاثة مواطنين ومقيم أدينوا بجريمة التستر في تجارة التمور.

وأوضح أن المُشهر بهم هم "مؤسسة مشعل على الرشيدي للمقاولات، مشعل بن علي معتق الرشيدي، صالح بن محمد عثمان العيد، عبدالرحمن بن صالح محمد الطويان".

وأضافت أنه تستّرت عليهم "محمد قاسم محمد هاشم (باكستاني الجنسية)، بمدينة بريدة".

وأفادت بأن العقوبة هي "غرامة مالية، إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب الترخيص، شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعوة إليها للعمل، نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين " .

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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