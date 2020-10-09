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شاهد.. قصة عائلة سويسرية انتقلت للعيش في المدينة المنورة منذ 20 عامًا 

Time منذ 5 ساعات
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شاهد.. قصة عائلة سويسرية انتقلت للعيش في المدينة المنورة منذ 20 عامًا 

عادل الحربي (صدى):
روى شاب سويسري مقيم في المملكة يدعى جواد غسان قصة عائلته التي انتقلت للعيش في المدينة المنورة منذ 20 عامًا.

وقال غسان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " يا هلا " :" جاء والدي منذ 20 عامًا للعمرة في مكة ثم زار المدينة المنورة "، مضيفا:" والدى تمنى الإقامة  في المدينة أثناء تواجده بساحات المسجد النبوي ".

وأشار غسان:" والدي التقى بشخص أثناء خروجه من المسجد النبوي وحكى معه والدي بأنه يرغب في الإقامة بالمدينة فاقترح عليه بتحويل إقامة والدتي على وزارة الصحة بمستشفى الملك فهد بالمدينة ".

وتابع غسان:" والدتي بعثت تأشيرة زيارة لوالدي ولإخواتي ومن وقتها سمح لنا بالإقامة لمدة 9 شهور فقط وقبل انتهاء الإقامة بأيام قليلة تحقق حلم والدى بالإقامة بالمدينة "، لافتا:" دعاء والدي في المسجد النبوي حقق حلمه بالإقامة في المدينة بعدما تقدم بأوراقه لأحد الأمراء الذي وافق على إقامتنا بالمدينة ".

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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