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"الطيران المدني" تمنع عدد من الفئات من السفر

Time منذ 5 ساعات
Views 2528
"الطيران المدني" تمنع عدد من الفئات من السفر

نايف السالم (صدى):
أعلنت هيئة الطيران المدني، عن الدليل الإرشادي للمسافر والمتضمن الإجراءات الوقائية المتخذة في المطارات.

وتضمنت الإجراءات، منع غير الملتزمين بالإفصاح الطبي والإبلاغ عن أي من أعراض كورونا خلال مرحلة الحجز من السفر، وكذلك من لا يحضرون إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

وتوضح الاشتراطات أن يقدم غير السعوديين ممن تكون أعمارهم أكثر من 8 سنوات وثيقة فحص رسمية من جهة معتمدة تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما تشترط الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة سواء للسعوديين أو غير السعوديين.

ويمكن الإطلاع على كافة الاشتراطات من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

abdul
" ... ويجب تقبل الخطر قبل ممارسة هذه الرياضة " . نعم، خطر في سبيل الله ! الدراجة النارية من اخطر وسائل النقل ، والتي تموت فيها تكون جانية علي روحها وارواح اهلها وزميلاتها. ولكن في النهاية، هي روحك. بس اعرفي ان الروح مافيها قطع غيار او ممكن علاجها في قسم الطوارئ مثل كسور في الحوض او الشعب بالعمود الفقري. اذا الروح بيْبَيَتكِ يعني باي باي مش لعب عيال.
naeem
وش فيه ياجماعه السومه يهدد الاهلى وفيه لاعب يهدد الاتحاد وحمدالله يهدد النصر صارت الانديه السعوديه كل واحد يستقوى عليه من لاعبين والاتحاد الاسيوى من ناحيه
mr
كلاعب قدم الكثير ولكن للأسف سوء اخلاقه الرياضية اسقطت سمعته
abdul
الأُولي*
abdul
اكتفوا ب "صفعة علي المعصم" كما يقولوا الامركان. Slap On The Wrist

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