فيديو يوثق قائد مركبة يدخل على السيارات بشكل همجي بالطائف.. وإدارة المرور تعلق

عادل الحربي (صدى):
ألقت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة مخالف ويسير بعكس الإتجاه معرضا حياة الناس للخطر.
وجاء ذلك على خلفية بلاغ من أحد المواطنين جاء فيه " إلى إدارة المرور وخاصة الطائف، بأن شخص متهور يخاطر بأرواح الناس قام بالدخول على السيارات بشكل همجي ومن ثم بعكس الطريق آمل النظر في وضعه، علماً بأن لدي رقم اللوحه، الموقع الطايف حي الوسام.
وتفاعلت إدارة المرور مع البلاغ وصرحت : "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".