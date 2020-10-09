«الآسيوي» يحسم مصير احتجاج النصر أمام بيرسبوليس في اجتماع مدته 5 دقائق

ماجد محمد (صدى):
حسم الإتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه من احتجاج نادي النصر على نتيجة مباراته مع بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في اجتماع مدته دقيقة واحدة.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي قد بدأت الاجتماع في الساعة 11، وانتهت منه في 11:1، فيما طبعت اللجنة البيان الذى أعلنت فيه رفض احتجاج النصر في الساعة 11:5.
يذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي أعلنت اليوم، رسميا، رفض احتجاج نادي النصر على نتيجة مباراته مع بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، مؤكداً أنه لن يقوم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر.
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