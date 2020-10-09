حصرياً.. خطاب الرد الرسمي على احتجاج النصر

نواف السالم (صدى):
حصلت " صدى " على خطاب الرد الرسمي للإتحاد الآسيوي على احتجاج النصر قبل إعلان البيان صباح اليوم الجمعة .
وشمل الخطاب على 4 صفحات تضمن قرار الرفض المبرر بالإستناد على المادة 59 من تعليمات الدوري الآسيوي واعتمادات القرار دون توضيح لحيثياته .
وكانت صدى قد كشفت عن قرار الآسيوي قبل صدوره رسمياً ، بعدما رأى "الآسيوي" أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع الفريق الإيراني من تسجيل لاعبين في قائمة دوري الأبطال بدأ في ١٢ سبتمبر، بينما قام النادي بتسليم قائمته إلى الاتحاد في 31 أغسطس.
وأشارت المصادر إلى أنه لم تتم إضافة أي لاعب للقائمة بعد تاريخ 8 سبتمبر أي قبل المنع بـ 4 أيام، وبالتالي رفض "الآسيوي" الاحتجاج قراره .
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