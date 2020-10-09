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"الدويش " يكشف ثغرات تؤكد بطلان قرار "الآسيوي " بشأن احتجاج النصر

Time منذ ساعة
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"الدويش " يكشف ثغرات تؤكد بطلان قرار "الآسيوي " بشأن احتجاج النصر

ماجد محمد (صدى):
هاجم المستشار القانوني محمد الدويش الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد قرار رفض احتجاج النصر أمام بيرسبوليس رغم وجود ثغرات واضحة تشكك في مدى سلامة القرار قانوناً .

وقال " الدويش " في تغريدة له على تويتر تحت عنوان " اتحاد بلا قانون " ، أنه كان من المفترض أن يكون الرفض شكلاً مع القبول موضوعاً " عدم قبول شكلاً " ، إلا أنه نظر بالآلية الشكلية ورفضه شكلاً وموضوعاً !

كما استدل " الدويش " على عدم قانية رد الإعتراض بطلب اآسيوي من بيرسبوليس الإيراني الرد على الموضوع وهو ما يثبت قبول الإحتجاج شكلاً .

وتساءل " الدويش" قائلاً " أين حيثيات القرار" وما هو سر عدم توضيح المخالفة الشكلية النصراوية ؟ بعد نشر القرار اليوم مُبهم بدون حيثيات .

وكان " الدويش " قد سلط الضوء سابقاً على وجود نفوذ إريراني في الإتحاد الآسيوي يُرجح برفض الإعتراض وهو ما كشفت عنه " صدى " سابقاً قبل صدور القرار اليوم رسمياً .

إقرأ أيضاً :

محمد الدويش: احتجاج النصر سيُرفض بسبب النفوذ الإيراني في "الآسيوي"

تأكيدا لما نشرته "صدى".. "الاتحاد الآسيوي" يرفض رسميا احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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