"الدويش " يكشف ثغرات تؤكد بطلان قرار "الآسيوي " بشأن احتجاج النصر

ماجد محمد (صدى):
هاجم المستشار القانوني محمد الدويش الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد قرار رفض احتجاج النصر أمام بيرسبوليس رغم وجود ثغرات واضحة تشكك في مدى سلامة القرار قانوناً .
وقال " الدويش " في تغريدة له على تويتر تحت عنوان " اتحاد بلا قانون " ، أنه كان من المفترض أن يكون الرفض شكلاً مع القبول موضوعاً " عدم قبول شكلاً " ، إلا أنه نظر بالآلية الشكلية ورفضه شكلاً وموضوعاً !
كما استدل " الدويش " على عدم قانية رد الإعتراض بطلب اآسيوي من بيرسبوليس الإيراني الرد على الموضوع وهو ما يثبت قبول الإحتجاج شكلاً .
وتساءل " الدويش" قائلاً " أين حيثيات القرار" وما هو سر عدم توضيح المخالفة الشكلية النصراوية ؟ بعد نشر القرار اليوم مُبهم بدون حيثيات .
وكان " الدويش " قد سلط الضوء سابقاً على وجود نفوذ إريراني في الإتحاد الآسيوي يُرجح برفض الإعتراض وهو ما كشفت عنه " صدى " سابقاً قبل صدور القرار اليوم رسمياً .
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