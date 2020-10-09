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«الآسيوية صعبة قوية» يعود للواجهة بعد رفض احتجاج النصر

Time منذ ساعتين
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«الآسيوية صعبة قوية» يعود للواجهة بعد رفض احتجاج النصر

ماجد محمد (صدى):
عاد وسم "الآسيوية صعبة قوية" للواجهة مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي رسميا، رفض احتجاج نادي النصر على نتيجة مباراته مع بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

واستعرضت الجماهير في الوسم مقاطع فيديو ترصد مواقف الاتحاد الآسيوي المتعددة في التضييق على الفرق السعودية خاصة الهلال الذي خرج بدون وجه حق، وسط رسائل موجهة لجماهير النصر التي كانت دوما تدافع عن الاتحاد الآسيوي وقراراته وتؤكد أنه اتحاد نزيه.

وكان الاتحاد الآسيوي أكد في بيان اليوم الجمعة أن قرار رد الاعتراض يأتي بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، وأنه لن يقوم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر.

وقدم النصر مستندات للاتحاد الآسيوي تؤكد عدم أهلية مشاركة عيسى آل كثير، وإحسان بهلفان، وسعيد أغائي، وحامد لاك، وأرمان رمضاني، وعلي شجاعي، وميلاد سارلاك، لاعبي برسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا؛ بسبب عقوبة وقعت عليه بعد شكوى تقدم بها المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ بسبب مستحقاته المالية لدى النادي الإيراني.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج المُقدم من نادي النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، بعدما رأى "الآسيوي" أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع الفريق الإيراني من تسجيل لاعبين في قائمة دوري الأبطال بدأ في ١٢ سبتمبر، بينما قام النادي بتسليم قائمته إلى الاتحاد في 31 أغسطس.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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