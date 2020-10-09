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طالبة في المنطقة الشرقية تدخل موسوعة جينيس

Time منذ ساعتين
Views 3086
طالبة في المنطقة الشرقية تدخل موسوعة جينيس

الرياض (صدى):
دخلت طالبة في مدرسة الأمير فهد بن سلمان الأبتدائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكونها أصغر مؤلفة في العالم.

وأوضحت الطالبة ريتاج الحازمي أنها بدأت في الكتابة والتأليف، وهي بعمر 6 سنوات، وكتبت حينها أولى رواياتها باللغة الإنجليزية، ثم كتبت بعد ذلك رويات أخرى منها ما عرض في معرض الكتاب بالرياض في العام الماضي، كما تعمل حاليا على 3 روايات أخرى، واحدة منها موجهة للأطفال.

ومن جهته، استقبل مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، ناصر الشلعان، الطالبة البالغة من العمر 11 عاما، داعياً الطالبة لنقل خبراتها إلى زميلاتها من الطالبات.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ع. س. ع
اكيد فهم فريق المكاتب اساسا عمرهم اخذو شي بجدارة كلها ترشيحيية ومكتبية لكن سبحان الله المرة هذي حضرت عدالة المولى عز وجل وانقلبو على اعقابهم خاسرين
ابو سلطان
لكل كاتب وصحفي واعلامي غير نزيه ويغذي في التعصب الله يحرمك من كل غالي على قلبك من اولادك واخوانك وامك وابوك الله يصيبك السرطان والوباء انت وعيالك وكل من يعز عليك ولا يخرج من بيتك يارب الله يشل يدك ويحرق لك اعصابك مثل ما قاعد تحرق اعصاب جمهور النصر انك القادر على ذلك

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