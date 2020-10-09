طالبة في المنطقة الشرقية تدخل موسوعة جينيس

الرياض (صدى):
دخلت طالبة في مدرسة الأمير فهد بن سلمان الأبتدائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكونها أصغر مؤلفة في العالم.
وأوضحت الطالبة ريتاج الحازمي أنها بدأت في الكتابة والتأليف، وهي بعمر 6 سنوات، وكتبت حينها أولى رواياتها باللغة الإنجليزية، ثم كتبت بعد ذلك رويات أخرى منها ما عرض في معرض الكتاب بالرياض في العام الماضي، كما تعمل حاليا على 3 روايات أخرى، واحدة منها موجهة للأطفال.
ومن جهته، استقبل مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، ناصر الشلعان، الطالبة البالغة من العمر 11 عاما، داعياً الطالبة لنقل خبراتها إلى زميلاتها من الطالبات.