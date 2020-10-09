الأعداد السابقة للصحيفة

مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 3 ساعات
Views 1751
مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين والوافدين من حمَلة الدبلوم بأعلى وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأوضح المركز الوظائف التالية :

– أخصائي أول معالج النطق ،ويشترط : بكالوريوس علوم واضطرابات الاتصال، أمراض النطق واللغة، علاج النطق .

– أخصائي حديثي الولادة ويُشترط : شهادة الماجستير فأعلى في تخصص طب حديثي الولادة.

– طبيب أمراض الروماتيزم: شهادة والدكتوراه أو البورد في تخصص الطب الباطني.

وحول موعد التقديم ، أبان المركز أن التقديم من 8 أكتوبر 2020م ، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ع. س. ع
اكيد فهم فريق المكاتب اساسا عمرهم اخذو شي بجدارة كلها ترشيحيية ومكتبية لكن سبحان الله المرة هذي حضرت عدالة المولى عز وجل وانقلبو على اعقابهم خاسرين
ابو سلطان
لكل كاتب وصحفي واعلامي غير نزيه ويغذي في التعصب الله يحرمك من كل غالي على قلبك من اولادك واخوانك وامك وابوك الله يصيبك السرطان والوباء انت وعيالك وكل من يعز عليك ولا يخرج من بيتك يارب الله يشل يدك ويحرق لك اعصابك مثل ما قاعد تحرق اعصاب جمهور النصر انك القادر على ذلك
ابو حسين
مالقوا كلام قاموا يتكلمون في الدين والوالدين...الفقر فقر وانتوا فقر عقلي واللة العظيم

أخر الأخبار

تطورات سريعة حول رد النصر على قرار " الآسيوي "
تطورات سريعة حول رد النصر على قرار " الآسيوي "
Time منذ دقيقتين Views 1102
"المياه الوطنية" توفر وظائف شاغرة
"المياه الوطنية" توفر وظائف شاغرة
Time منذ 10 دقائق Views 1248
بالفيديو .. معجبة تسقط بطريقة تثير الشكوك أمام عمرو دياب والأخير " ولا داري " !
بالفيديو .. معجبة تسقط بطريقة تثير الشكوك أمام عمرو دياب والأخير " ولا داري " !
Time منذ 12 دقيقة Views 1164
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ 15 دقيقة Views 1188
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
Time منذ 15 دقيقة Views 1219
فيديو يُغرم قناة تليفزيونية 51 ألف ريال
فيديو يُغرم قناة تليفزيونية 51 ألف ريال
Time منذ 20 دقيقة Views 1392
بالفيديو.. لحظة استهداف عناصر الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب
بالفيديو.. لحظة استهداف عناصر الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب
Time منذ 33 دقيقة Views 1399
«البكيري»: النصر خسر الأسهل من الملعب فهل كانوا يتوقعون الفوز من المكتب!
«البكيري»: النصر خسر الأسهل من الملعب فهل كانوا يتوقعون الفوز من المكتب!
Time منذ 38 دقيقة Views 1525
قناص حوثي يُنهي حياة طفلة أثناء لعبها أمام منزلها
قناص حوثي يُنهي حياة طفلة أثناء لعبها أمام منزلها
Time منذ 44 دقيقة Views 1502
«الآسيوي» يحسم مصير احتجاج النصر أمام بيرسبوليس في اجتماع مدته 5 دقائق
«الآسيوي» يحسم مصير احتجاج النصر أمام بيرسبوليس في اجتماع مدته 5 دقائق
Time منذ 49 دقيقة Views 1682