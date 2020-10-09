مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين والوافدين من حمَلة الدبلوم بأعلى وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.
وأوضح المركز الوظائف التالية :
– أخصائي أول معالج النطق ،ويشترط : بكالوريوس علوم واضطرابات الاتصال، أمراض النطق واللغة، علاج النطق .
– أخصائي حديثي الولادة ويُشترط : شهادة الماجستير فأعلى في تخصص طب حديثي الولادة.
– طبيب أمراض الروماتيزم: شهادة والدكتوراه أو البورد في تخصص الطب الباطني.
وحول موعد التقديم ، أبان المركز أن التقديم من 8 أكتوبر 2020م ، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .