دعوات لمقاطعة المنتجات التركية بعد التواجد العسكري في قطر

مروة عبد المنعم (صدى):
دشن مواطنون دعوات لمقاطعة المنتجات التركية بعد التعدي التركي على أمن المنطقة العربية والتواجد العسكري في قطر بزعم الحفاظ على استقرار الخليج .
وأكد مواطنون على ضرورة ضرب الإقتصاد التركي في مقتل إذ يستند على علاقات تجارية واسعة بمنطقة الخليج ولا سيما المملكة ثم يدير ظهره لها وللدول العربية بالإعتداء والجماعات الإرهابية .
كما طالب المواطنون التجار المستوردين بضرورة التعامل مع دول أخرى توفر نفس السلع والجودة لا سيما مع وجود دول بديلة تسعى لزيادة العلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري ،مع تحفيز وزارة التجارة لهم .
وشارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد وغيره من الشخصيات الهامة المواطنين في الرأي ، وأكدوا على أهمية تأثيره والضغط به سياسياً .
وقال بن مساعد : أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية ،وتابع ساخراً : يجب المقاطعة كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه ، رداً على زعم أردوغان بالتواجد العسكري في قطر حفاظاً على دول الخليج .
وكان " أردوغان " قد أطلق تبريرات غريبة للتواجد العسكري التركي في قطر زاعماً أنه يعمل على استقرار دول الخليج ، وقال في تصريحات لوكالة الأناضول الرسمية : يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج .