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تغريم شركة مشروبات غازية 10 ملايين ريال و"هيئة المنافسة " تكشف اسمها

Time منذ ساعتين
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تغريم شركة مشروبات غازية 10 ملايين ريال و"هيئة المنافسة " تكشف اسمها

الرياض (صدى):
أيدت المحكمة الإدارية المختصة قرار الهيئة العامة للمنافسة بتغريم شركة بيبسيكو سيرفسز إل إل سي " 10 ملايين جنيه " بعد ثبوت إدانتها في إتمام عملية استحواذ دون إبلاغ الهيئة بالمخالفة للوائح وقواعد المنافسة ، بخلاف قيامها بتنسيق تقسيم الأسواق بين المعبئين .

وألزمت الهيئة الشركة بنشر العقوبات المقررة بحقها على نفقتها الخاصة ، حيث أقرت الهيئة لكل مخالفة عقوبة 5 ملايين ريال .

وكانت الشركة قد تظلمت من قرار هيئة المنافسة أمام المحكمة الإدارية ، وانتهت المحكمة بدرجتيها الأولى والإستئناف إلى تأييد قرار الهيئة لتصبح الأحكام قطعية .

ويأتي ذلك حفاظاً على الإقتصاد الوطني من أية ممارسات إحتكارية من شأنها الإضرار باالشركات الأخرى وسمعة الإستثمار في المملكة أو الإضرار بالمستهلكين .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ع. س. ع
اكيد فهم فريق المكاتب اساسا عمرهم اخذو شي بجدارة كلها ترشيحيية ومكتبية لكن سبحان الله المرة هذي حضرت عدالة المولى عز وجل وانقلبو على اعقابهم خاسرين
ابو سلطان
لكل كاتب وصحفي واعلامي غير نزيه ويغذي في التعصب الله يحرمك من كل غالي على قلبك من اولادك واخوانك وامك وابوك الله يصيبك السرطان والوباء انت وعيالك وكل من يعز عليك ولا يخرج من بيتك يارب الله يشل يدك ويحرق لك اعصابك مثل ما قاعد تحرق اعصاب جمهور النصر انك القادر على ذلك
ابو حسين
مالقوا كلام قاموا يتكلمون في الدين والوالدين...الفقر فقر وانتوا فقر عقلي واللة العظيم

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