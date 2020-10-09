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تأكيدا لما نشرته "صدى".. "الاتحاد الآسيوي" يرفض رسميا احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

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تأكيدا لما نشرته "صدى".. "الاتحاد الآسيوي" يرفض رسميا احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي رسميا، رفض احتجاج نادي النصر على نتيجة مباراته مع بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، تأكيدا لما نشرته "صدى" على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم الجمعة أن قرار رد الاعتراض يأتي بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، مؤكدا أنه لن يقوم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر.

وكان النصر قدم مستندات للاتحاد الآسيوي تؤكد عدم أهلية مشاركة عيسى آل كثير، وإحسان بهلفان، وسعيد أغائي، وحامد لاك، وأرمان رمضاني، وعلي شجاعي، وميلاد سارلاك، لاعبي برسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا؛ بسبب عقوبة وقعت عليه بعد شكوى تقدم بها المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ بسبب مستحقاته المالية لدى النادي الإيراني.

وتابعت صدى القضية في كافة الجهات منذ إعلان النصر تقديمه بالاحتجاج، وحصلت على تصريحات حصرية خلال اليومين الماضيين أكدت رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاحتجاج المُقدم من نادي النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، بعدما رأى "الآسيوي" أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع الفريق الإيراني من تسجيل لاعبين في قائمة دوري الأبطال بدأ في ١٢ سبتمبر، بينما قام النادي بتسليم قائمته إلى الاتحاد في 31 أغسطس.

وأشارت المصادر إلى أنه لم تتم إضافة أي لاعب للقائمة بعد تاريخ 8 سبتمبر أي قبل المنع بـ 4 أيام، وبالتالي رفض "الآسيوي" الاحتجاج قراره وأغلق القضية واعتبار النصر خاسرا في المباراة بركلات الترجيح.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ع. س. ع
اكيد فهم فريق المكاتب اساسا عمرهم اخذو شي بجدارة كلها ترشيحيية ومكتبية لكن سبحان الله المرة هذي حضرت عدالة المولى عز وجل وانقلبو على اعقابهم خاسرين
ابو سلطان
لكل كاتب وصحفي واعلامي غير نزيه ويغذي في التعصب الله يحرمك من كل غالي على قلبك من اولادك واخوانك وامك وابوك الله يصيبك السرطان والوباء انت وعيالك وكل من يعز عليك ولا يخرج من بيتك يارب الله يشل يدك ويحرق لك اعصابك مثل ما قاعد تحرق اعصاب جمهور النصر انك القادر على ذلك
ابو حسين
مالقوا كلام قاموا يتكلمون في الدين والوالدين...الفقر فقر وانتوا فقر عقلي واللة العظيم

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