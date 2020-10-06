بالفيديو.. "المرشود": تأجيل لقاءات الهلال في الآسيوية ظلمًا للفرق وانطلاق الدوري في موعده ظلمًا للنصر

ماجد محمد (صدى):
خرج الإعلامي الرياضي علي المرشود، في أقل من أسبوعين في برنامج "الديوانية" على القناة الرياضية السعودية، ليرفض طلب تأجيل أي مباراة لنادي الهلال خلال التصفيات الآسيوية لغرب آسيا بحجة إنه من حق الفرق استغلال ظروف الهلال.
وظهر علي المرشود، مساء البارحة يطلب تأجيل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بحجة إتاحة الفرصة للأندية التي اختتمت مشاركتها في الآسيوية بالتحضير والاستعداد ومعالجة مصابيها، مشيرا إلى أن النصر يوجد لديه حوالي ستة لاعبين تأكدت إصابتهم خلال التصفيات الآسيوية.
ويتضح من الموقفين مدى التناقض؛ حيث أن في الموقف الأول حينما كان لاعبي الهلال يعانون من فيروس كورونا المستجد، ورفض الاتحاد الاسيوي التأجيل واعتبره حقًا مشروعًا حتى تستغل الفرق المشاركة الفرصة، في حين الذي يطالب بالتأجيل حتى يستشفى لاعبين أربع فرق بالرغم من أن الأندية الأخرى المشاركة في دوري المحترفين تجري استعدادها لانطلاق المسابقة.
وجدير بالذكر، أن الأندية المشاركة بدوري المحترفين سبق وأن اجتمعت مع رابطة دوري المحترفين وتم الاتفاق معهم على روزنامة الدوري بما فيها الأندية التي شاركت آسيويا.