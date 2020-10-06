بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي

الرياض (صدى):
في مبادرة وطنية كريمة ، وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك إلى أبطالنا الأشاوس المرابطين بالحد الجنوبي .
وأكد الشيخ "السديس " أن هذة المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة والامتنان لدورهم العظيم في خدمة الدين والوطن الذي يحتضن أطهر المقدسات وقبلة المسلمين ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ودعا معاليه لأبطالنا الأشاوس بالحد الجنوبي بالنصر وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يدحر أعداء الإسلام .