الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى

Time منذ 21 دقيقة
Views 1584
شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتنفس بصعوبة بعد خروجه من المشفى إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي، قد غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخوله إثر إصابته بفيروس كورونا، متعهداً بالعودة إلى الحملة الانتخابية قريبا.

كما توقع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن تتفاقم الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد.

واستند فاوتشي في توقعاته على ما حدث للمصابين بالفيروس، الذين ظهرت عليهم الديناميكيات العكسية في اليوم الخامس أو الثامن من الإصابة.

وأضاف أن ترامب لايزال في بداية الإصابة، وقد تظهر عليه الديناميكيات العكسية في الأيام المقبلة، وتتفاقم حالته الصحية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي معاه مشاكل بطن ترى شربه يسبب الانتفاخ والغازات.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊 بالعافيه ياكباتن معلم يفسحه😜😂
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي: وثقية الضمان الموحد تتحمل تكاليف الغسيل الكلوي
مجلس الضمان الصحي: وثقية الضمان الموحد تتحمل تكاليف الغسيل الكلوي
Time منذ 3 دقائق Views 1084
بالفيديو.. "المرشود": تأجيل لقاءات الهلال في الآسيوية ظلمًا للفرق وانطلاق الدوري في موعده ظلمًا للنصر
بالفيديو.. "المرشود": تأجيل لقاءات الهلال في الآسيوية ظلمًا للفرق وانطلاق الدوري في موعده ظلمًا للنصر
Time منذ 11 دقيقة Views 1377
الصحة: مسموح لمرضى ضعط الدم تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية
الصحة: مسموح لمرضى ضعط الدم تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية
Time منذ 13 دقيقة Views 1257
بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي
بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي
Time منذ 17 دقيقة Views 1338
شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى
شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى
Time منذ 21 دقيقة Views 1584
هيئة حقوق الإنسان تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها
هيئة حقوق الإنسان تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها
Time منذ 25 دقيقة Views 1390
"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة
"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة
Time منذ 31 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. قرية هندية تشهد ولادة “عجل” بثلاث عيون
بالفيديو.. قرية هندية تشهد ولادة “عجل” بثلاث عيون
Time منذ 35 دقيقة Views 329
موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة
موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1461
"المسند": أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
"المسند": أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
Time منذ 48 دقيقة Views 1634