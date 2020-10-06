شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يتنفس بصعوبة بعد خروجه من المشفى إلى البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي، قد غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخوله إثر إصابته بفيروس كورونا، متعهداً بالعودة إلى الحملة الانتخابية قريبا.
كما توقع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن تتفاقم الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد.
واستند فاوتشي في توقعاته على ما حدث للمصابين بالفيروس، الذين ظهرت عليهم الديناميكيات العكسية في اليوم الخامس أو الثامن من الإصابة.
وأضاف أن ترامب لايزال في بداية الإصابة، وقد تظهر عليه الديناميكيات العكسية في الأيام المقبلة، وتتفاقم حالته الصحية.