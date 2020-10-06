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موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة

Time منذ 42 دقيقة
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موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة

الرياض (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي، تشهد مساء الأربعاء والخميس القادمين، ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن شهب التنينيات تنشط سنويًا في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط شهب التنين تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وأشار إلى أن أفضل وقت لمراقبتها سيكون مباشرة بعد حلول الظلمة من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن «وليس من المنزل» والنظر باتجاه الأفق الشمالي لقبة السماء، وستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

وقال رئيس فلكية جدة، أنه في العام الحالي 2020 لا يتوقع حدوث عاصفة شهابيه للتنين، ولكن لا يمكن الجزم ما الذي سيحدث بالضبط، مذكرًا بأن الشهب مشهورة بتحدي التوقعات فهي إما أن تفاجئنا بتساقط مميز أو تكون أقل من التوقعات.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي معاه مشاكل بطن ترى شربه يسبب الانتفاخ والغازات.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊 بالعافيه ياكباتن معلم يفسحه😜😂
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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