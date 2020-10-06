الأعداد السابقة للصحيفة

مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف هندسية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1607
مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الصحة والسلامة والبيئة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، ومساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى: مساعد مدير البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي معاه مشاكل بطن ترى شربه يسبب الانتفاخ والغازات.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊 بالعافيه ياكباتن معلم يفسحه😜😂
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي: وثقية الضمان الموحد تتحمل تكاليف الغسيل الكلوي
مجلس الضمان الصحي: وثقية الضمان الموحد تتحمل تكاليف الغسيل الكلوي
Time منذ 3 دقائق Views 1083
بالفيديو.. "المرشود": تأجيل لقاءات الهلال في الآسيوية ظلمًا للفرق وانطلاق الدوري في موعده ظلمًا للنصر
بالفيديو.. "المرشود": تأجيل لقاءات الهلال في الآسيوية ظلمًا للفرق وانطلاق الدوري في موعده ظلمًا للنصر
Time منذ 11 دقيقة Views 1372
الصحة: مسموح لمرضى ضعط الدم تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية
الصحة: مسموح لمرضى ضعط الدم تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية
Time منذ 13 دقيقة Views 1252
بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي
بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي
Time منذ 17 دقيقة Views 1338
شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى
شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى
Time منذ 20 دقيقة Views 1580
هيئة حقوق الإنسان تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها
هيئة حقوق الإنسان تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها
Time منذ 25 دقيقة Views 1390
"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة
"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة
Time منذ 30 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. قرية هندية تشهد ولادة “عجل” بثلاث عيون
بالفيديو.. قرية هندية تشهد ولادة “عجل” بثلاث عيون
Time منذ 34 دقيقة Views 329
موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة
موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة
Time منذ 41 دقيقة Views 1458
"المسند": أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
"المسند": أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
Time منذ 47 دقيقة Views 1629