مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الصحة والسلامة والبيئة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، ومساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى: مساعد مدير البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، على الرابط التالي من هنـــــــــــا .