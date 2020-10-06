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التجمع الصحي الأول بالشرقية يطرح وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1598
التجمع الصحي الأول بالشرقية يطرح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون.

وأوضح التجمع الصحي بأن الوظائف تحت مسميات " ممثل مستودعات طبية، كبير صيادلة المستودع، مشرف التمريض، مدير التمريض/ العيادات الخارجية، مدير التمريض/ الطوارئ، أخصائي أول بصريات" والتقديم متاح حتى الإنتهاء من العدد المطلوب.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي معاه مشاكل بطن ترى شربه يسبب الانتفاخ والغازات.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊 بالعافيه ياكباتن معلم يفسحه😜😂
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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