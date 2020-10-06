التجمع الصحي الأول بالشرقية يطرح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون.
وأوضح التجمع الصحي بأن الوظائف تحت مسميات " ممثل مستودعات طبية، كبير صيادلة المستودع، مشرف التمريض، مدير التمريض/ العيادات الخارجية، مدير التمريض/ الطوارئ، أخصائي أول بصريات" والتقديم متاح حتى الإنتهاء من العدد المطلوب.
لمزيد من لتفاصيل إضغط الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .