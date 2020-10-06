الأعداد السابقة للصحيفة

"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1446
"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة

الرياض (صدى):
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء أصحاب منشآت القطاع الخاص لسداد اشتراكات التأمينات في الوقت المحدد وعدم تأخيرها .

وأكدت " التأمينات الإجتماعية " أن إلتزام صاحب العمل بالسداد في موعده يساهم في الإستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية كما يجنبه غرامات التأخير .

وأوضحت أنه يجب سداد الإشتراكات خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراكات ، ويمكن سداد الإشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية :

1- أجهزة الصرف الآلي والإيداع النقدي .

2- الهاتف المصرفي .

3- الإنترنت المصرفي .

4- فروع البنوك .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي معاه مشاكل بطن ترى شربه يسبب الانتفاخ والغازات.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊 بالعافيه ياكباتن معلم يفسحه😜😂
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي: وثقية الضمان الموحد تتحمل تكاليف الغسيل الكلوي
مجلس الضمان الصحي: وثقية الضمان الموحد تتحمل تكاليف الغسيل الكلوي
Time منذ 3 دقائق Views 1080
بالفيديو.. "المرشود": تأجيل لقاءات الهلال في الآسيوية ظلمًا للفرق وانطلاق الدوري في موعده ظلمًا للنصر
بالفيديو.. "المرشود": تأجيل لقاءات الهلال في الآسيوية ظلمًا للفرق وانطلاق الدوري في موعده ظلمًا للنصر
Time منذ 10 دقائق Views 1364
الصحة: مسموح لمرضى ضعط الدم تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية
الصحة: مسموح لمرضى ضعط الدم تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية
Time منذ 12 دقيقة Views 1252
بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي
بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي
Time منذ 17 دقيقة Views 1338
شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى
شاهد.. ترامب يتنفس بصعوبة عقب خروجه من المستشفى
Time منذ 20 دقيقة Views 1571
هيئة حقوق الإنسان تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها
هيئة حقوق الإنسان تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها
Time منذ 25 دقيقة Views 1390
"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة
"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة
Time منذ 30 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. قرية هندية تشهد ولادة “عجل” بثلاث عيون
بالفيديو.. قرية هندية تشهد ولادة “عجل” بثلاث عيون
Time منذ 34 دقيقة Views 329
موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة
موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة
Time منذ 41 دقيقة Views 1458
"المسند": أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
"المسند": أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
Time منذ 47 دقيقة Views 1625