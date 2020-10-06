"التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة

الرياض (صدى):
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء أصحاب منشآت القطاع الخاص لسداد اشتراكات التأمينات في الوقت المحدد وعدم تأخيرها .
وأكدت " التأمينات الإجتماعية " أن إلتزام صاحب العمل بالسداد في موعده يساهم في الإستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية كما يجنبه غرامات التأخير .
وأوضحت أنه يجب سداد الإشتراكات خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراكات ، ويمكن سداد الإشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية :
1- أجهزة الصرف الآلي والإيداع النقدي .
2- الهاتف المصرفي .
3- الإنترنت المصرفي .
4- فروع البنوك .