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القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام في لقطة رائعة

Time منذ 22 دقيقة
Views 316
القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام في لقطة رائعة

(صدى):

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا يفعل هذه الامور الا الديوث الحقير
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
استحلفك بالله يا اروى اللي خطبك هل هو اعمى لا يرى او لا يستطيع يميز بينك و بين البقره ... لا يمكن يكون انسان سوي ذو عقل و بصيره ويتقدم لخطبتك ويقبل بشروطك
ابو عمار
ما العن من ابو عمار الا حافظ نعجه اللي باع الجولان مقابل الحكم في سوريا له ولاولاده من بعده بضمانه اسرائليه

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